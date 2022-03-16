Серия А: где смотреть матч «Рома» – «Лацио», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В 30 туре чемпионата Италии «Рома» примет «Лацио». Матч состоится 20 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Место встречи – Олимпийский стадион в Риме.

В прямой трансляции игру «Рома» – «Лацио» покажет платный канал «Матч Футбол 1». Начало – в 19:55.

«Рома» занимает седьмое место в Серии А, на две строчки выше – «Лацио». Между ними разница в одно очко.

«Рома» в последних 11 матчах во всех турнирах проиграла лишь однажды. «Лацио» в прошлом месяце уступил в трех матчах.

В первом круге дерби выиграл «Лацио» со счетом 3:2.