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Серия А: где смотреть матч «Рома» – «Лацио», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
36 минут назад
В 30 туре чемпионата Италии «Рома» примет «Лацио». Матч состоится 20 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Место встречи – Олимпийский стадион в Риме.
В прямой трансляции игру «Рома» – «Лацио» покажет платный канал «Матч Футбол 1». Начало – в 19:55.
«Рома» занимает седьмое место в Серии А, на две строчки выше – «Лацио». Между ними разница в одно очко.
«Рома» в последних 11 матчах во всех турнирах проиграла лишь однажды. «Лацио» в прошлом месяце уступил в трех матчах.
В первом круге дерби выиграл «Лацио» со счетом 3:2.
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