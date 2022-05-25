«Рома» выиграла первую Лигу конференций

Сезон-2021/22 – первый в истории Лиги конференций. «Рома» вошла в историю, как первый победитель.

«Рома» на пути к финалу Лиги конференций прошла «Трабзонспор» в квалификации, а также вышла из группы с софийским ЦСКА, «Зарей» и «Буде-Глимтом», которому, правда, уступила 1:6. В плей-офф «Рома» прошла «Витесс» и «Лестер», а еще снова сыграла с «Буде-Глимтом» и обыграла его.

Это первый выигранный еврокубок в истории «Ромы».