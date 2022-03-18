Лига конференций УЕФА
«Буде Глимт» снова против «Ромы», «Лестер» – «ПСВ» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций
6 часов назад
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций. Вот какие четвертьфинальные пары известны:
🇳🇴 «Буде-Глимт» – 🇮🇹 «Рома»
🇳🇱 «Фейеноорд» – 🇨🇿 «Славия»
Кто встретится в полуфиналах:
- Победитель матчей «Буде-Глимт» и «Ромы» попадет на «Лестер» или «ПСВ».
- Победитель матчей «Фейеноорда» и «Славии» попадет на «Марсель» или ПАОК.
Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.
Финал пройдет в Тиране на «Национал Арене» 25 мая.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
3 минуты назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
ответить