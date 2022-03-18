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Лига конференций УЕФА
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#Лига конференций УЕФА

«Буде Глимт» снова против «Ромы», «Лестер» – «ПСВ» и другие пары 1/4 финала Лиги конференций

6 часов назад

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги конференций. Вот какие четвертьфинальные пары известны:

🇳🇴 «Буде-Глимт» – 🇮🇹 «Рома»

🇳🇱 «Фейеноорд» – 🇨🇿 «Славия»

🇫🇷 «Марсель» – 🇬🇷 ПАОК

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестер» – 🇳🇱 «ПСВ»

Кто встретится в полуфиналах:

  • Победитель матчей «Буде-Глимт» и «Ромы» попадет на «Лестер» или «ПСВ».
  • Победитель матчей «Фейеноорда» и «Славии» попадет на «Марсель» или ПАОК.

Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.

Финал пройдет в Тиране на «Национал Арене» 25 мая.

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Комментарии (1)
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uyi564
3 минуты назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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