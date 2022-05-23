«Рома» – «Фейеноорд». Обзор, прогноз и ставки на финал Лиги конференций: 25 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Фейеноорд»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:40.

Канал «Матч! Футбол 1» также начнет ее в 21:40.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

«Рома» на пути к финалу Лиги конференций прошла «Трабзонспор» в квалификации, а также вышла из группы с софийским ЦСКА, «Зарей» и «Буде-Глимт», которому, правда, уступила 1:6. В плей-офф «Рома» прошла «Витесс» и «Лестер», заодно и отомстила «Буде-Глимту».

«Фейеноорд» к этому моменту провел уже 18 матчей в Лиге конференций – в квалификации последователь прошел «Дриту», «Люцерн» и «Эльфсборг», в группе – «Маккаби» из Хайфы, «Славию» и «Унион», а в плей-офф – «Партизан», снова «Славию» и «Марсель».

«Рома» лишь дважды победила в последних восьми матчах во всех турнирах. Она заняла итоговое шестое место в Серии А и вышла в Лигу Европы напрямую. У «Фейеноорда» только одно поражение в последних 12 матчах. Он в голландской лиге финишировал третьим – это также дает право сыграть в группе ЛЕ на следующий год.

«Рома» и «Фейеноорд» пересекались лишь в одной стадии еврокубков – было это в 1/16 финала Лиги Европы в 2015 году: «Рома» сыграла вничью 1:1 дома и победила 2:1 в гостях.