«Рома» – «Фейеноорд» прогноз на матч 25 мая Лига конференций, прогноз на футбол

25 мая в 22:00 по московскому времени в Тиране начнется финал Лиги конференций. Встретятся итальянская «Рома» и голландский «Фейеноорд». Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

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Главные ставки на матч «Рома» – «Фейеноорд»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Ромы» в основное время – 2,32.

Победа «Фейеноорда» в основное время – 3,05.

Победа «Ромы» по итогам матча – 1,7.

Победа «Фейеноорда» по итогам матча – 2,12.

ТБ2,5 – 1,9.

ТМ2,5 – 1,9.

Форма команд: «Рома»

«Рома» уже обеспечила себе еврокубки на следующий сезон – в этом плане победа в ЛК никак не повлияет. Известно, что победитель ЛК получает место в Лиге Европы, но «Рома» уже туда и так попала, заняв шестое место в чемпионате Италии.

В Серии А для нее успешным за последнее время был только матч последнего тура против «Торино» – 3:0. До этого в шести матчах «Рома» добыла лишь три очка. Хотя с января по апрель она выдала 12-матчевую беспроигрышную серию

Форма команд: «Фейеноорд»

У «Фейеноорда» та же ситуация, что и у «Ромы» в плане перспектив на следующий сезон – команда уже обеспечила себе прямое попадание в группу Лиги Европы. Она заняла третье место в чемпионате Нидерландов.

В отличие от «Ромы», «Фейеноорд» уступил в последней игре, а до этого был в отличной форме, выиграв пять раз в шести матчах домашней лиги.

Как «Рома» попала в финал ЛК

«Рома» в квалификации дважды обыграла «Трабзонспор» и уверенно стартовала в группе, разгромив софийский ЦСКА и «Зарю». Дальше последовали необъяснимые 1:6 от «Буде-Глимта». Но в следующих трех играх «Рома» взяла семь очков и вышла из группы.

В плей-ооф итальянцы минимально обыграли «Витесс», а потом снова уступили «Буде-Глимту» – на этот раз 1:2. Зато отомстили дома за все обиды – 4:0. В полуфинале с «Лестером» была удобная гостевая ничья 1:1, а дома все решил единственный гол Абрахама.

Как «Фейеноорд» попал в финал ЛК

«Фейеноорд» играет в этом евротурнире уже целых десять месяцев. Ему понадобилось преодолеть сразу три раунда квалификации. Он с трудом прошел косовскую «Дриту» благодаря хет-трику Гуса Тила (0:0, 3:2), но потом пошло легче: с «Люцерном» дважды по 3:0, а «Эльфсборг» был разгромлен 5:0 (1:3 в гостях уже роли не играло).

На групповом этапе «Фейеноорд» ни разу не проиграл, а заодно дважды обыграл «Унион» и по разу «Славию» и «Маккаби» из Хайфы.

Восьми голов в двух матчах хватило, чтобы пройти «Партизан» в плей-офф, домашние 3:3 со «Славией» не помешали пройти в полуфинал (в гостях – 3:1), а там были упорные игры с «Марселем». «Фейеноорд» выиграл дома 3:2 и выстоял в гостях (0:0).

Личные встречи «Ромы» и «Фейеноорда»

«Рома» и «Фейеноорд» встречались два раза – в 1/16 финала Лиги Европы в 2015 году.

Матч в Риме закончился вничью 1:1, а в Роттердаме выиграла «Рома» – 2:1. Решающую роль в тех матчах сыграл Жервиньо – забил и там, и там.

Перед матчем «Рома» – «Фейеноорд»

Под вопросом выход на поле Генриха Мхитаряна у «Ромы». «Фейеноорд» из-за травмы потерял голкипера Джастина Бейло, а в последней игре из-за повреждения был заменен Оркун Кекджю.

Прогноз на матч «Рома» – «Фейеноорд»

На что можно поставить в БК Winline:

ТБ2,5 – за 1,9: с «Фейеноордом» очень весело в ЛК – 15 из 18 матчей были верховыми. У «Ромы» – 10 из 14, тоже зрелищно. Но букмекеры не спешат прогнозировать много голов в игре – финал же. А мы до сих пор не знаем, как к финалу ЛК относятся команды – это будет первый опыт. Хотя оптимальной тут была бы ставка на ТБ2,25, если бы она допускалась.

«Обе забьют» – за 1,72: 8 раз в ЛК проходила такая ставка в матчах «Ромы», 12 – в матчах «Фейеноорда». Но опять предупреждаем – это финал. Тут вполне может быть закрытая игра. Хотя и с трудом верится, что матч выйдет совсем низовым.

Гол «Ромы» в первом тайме – за 2,04: да, рискованный вариант. Но в пяти из шести матчей плей-офф он проходил. Как и в пяти из шести матчей в группе. «Рома» всегда начинает мощно.