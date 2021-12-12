Алексей Миранчук
Серия А
Аталанта
Верона
Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021
44 минуты назад
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на матч 17-го тура Серии А против «Вероны». Это его первое попадание в основу за 19 последних игр.
На 37-й минуте Миранчук забил гол. Последний раз он забивал за «Аталанту» в мае-2021 против «Пармы» в Серии А.
В этом сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи во всех турнирах.
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