Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту». Последний гол был в мае-2021

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе на матч 17-го тура Серии А против «Вероны». Это его первое попадание в основу за 19 последних игр.

На 37-й минуте Миранчук забил гол. Последний раз он забивал за «Аталанту» в мае-2021 против «Пармы» в Серии А.

В этом сезоне забил один гол и отдал две результативные передачи во всех турнирах.