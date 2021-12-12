Миранчук впервые за 19 матчей попал в стартовый состав «Аталанты». У него ни одного гола в Серии А

Полузащитник Алексей Миранчук сыграет против «Вероны» в матче 17-го тура Серии А с первых минут.

Последний раз Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» во всех турнирах в сентябре, когда отыграл тайм против «Салернитаны» и заменился.

В этом сезоне Миранчук провел в Серии А семь матчей и отдал один ассист. Только в двух играх он выходил в стартовом составе.