Алексей Миранчук
Серия А
Верона
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#Алексей Миранчук #Серия А #Верона

Миранчук впервые за 19 матчей попал в стартовый состав «Аталанты». У него ни одного гола в Серии А

2 часа назад

Полузащитник Алексей Миранчук сыграет против «Вероны» в матче 17-го тура Серии А с первых минут.

Последний раз Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» во всех турнирах в сентябре, когда отыграл тайм против «Салернитаны» и заменился.

В этом сезоне Миранчук провел в Серии А семь матчей и отдал один ассист. Только в двух играх он выходил в стартовом составе.

Идет первый тайм
Верона
Верона
Симеоне 22'
1:0
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Аталанта
Бергамо
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Аталанты»
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