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«Ювентус» отыгрался со счета 1:3 и победил «Рому». Щесны взял пенальти
вчера, 22:27
«Ювентус» обыграл «Рому» в 21-м туре Серии А. К 70-й минуте клуб проигрывал со счетом 1:3, но дальше забил три гола за семь минут.
Де Шильо – автор победного гола. На 83-й минуте Пеллегрини не реализовал пенальти. До этого Щесны уже брал одиннадцатиметровый в октябрьской игре против «Ромы» (1:0).
«Ювентус» занимает пятое место в Серии А. За 21 матч клуб набрал 38 очков. «Рома» идет на восьмом месте – у нее 32 очка.
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