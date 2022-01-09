«Ювентус» отыгрался со счета 1:3 и победил «Рому». Щесны взял пенальти

«Ювентус» обыграл «Рому» в 21-м туре Серии А. К 70-й минуте клуб проигрывал со счетом 1:3, но дальше забил три гола за семь минут.

Де Шильо – автор победного гола. На 83-й минуте Пеллегрини не реализовал пенальти. До этого Щесны уже брал одиннадцатиметровый в октябрьской игре против «Ромы» (1:0).

«Ювентус» занимает пятое место в Серии А. За 21 матч клуб набрал 38 очков. «Рома» идет на восьмом месте – у нее 32 очка.