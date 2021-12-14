Рома
Серия А
Специя
У болельщика «Ромы» остановилось сердце на матче против «Специи». Врачи реанимировали его и отвезли в больницу
5 часов назад
«Рома» победила «Специю» в матче 17-го тура Серии А. Игра проходила в Риме на Олимпийском стадионе.
- На 30-й минуте у 23-летнего болельщика «Ромы» остановилось сердце. Врачи на стадионе оказали ему медицинскую помощь и для реанимации использовали дефибриллятор.
- Болельщик был доставлен в больницу. Там ему провели интубацию и дали успокоительное.
- В дороге у болельщика повторно случился сердечный приступ. Сейчас о его состоянии неизвестно.
Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам
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