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#Рома #Серия А #Специя

У болельщика «Ромы» остановилось сердце на матче против «Специи». Врачи реанимировали его и отвезли в больницу

5 часов назад

«Рома» победила «Специю» в матче 17-го тура Серии А. Игра проходила в Риме на Олимпийском стадионе.

  • На 30-й минуте у 23-летнего болельщика «Ромы» остановилось сердце. Врачи на стадионе оказали ему медицинскую помощь и для реанимации использовали дефибриллятор.
  • Болельщик был доставлен в больницу. Там ему провели интубацию и дали успокоительное. 
  • В дороге у болельщика повторно случился сердечный приступ. Сейчас о его состоянии неизвестно.

Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
La Gazzetta dello Sport
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gfghhg7
4 часа назад
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