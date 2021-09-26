Игрок «Дженоа» пробежал почти полполя, накрутил парочку соперников и забил гол с бутылкой в руке. «Да я просто не знал, куда ее деть»

«Дженоа» странно начал сезон. После шести матчей у него всего одна победа, две ничьи и три поражения – благодаря таким результатам клуб на момент написания текста идет на 15-м месте в Серии А с 5 очками (если «Сассуоло» победит «Салернитану» 26 сентября, то «Дженоа» свалится ниже).

Последний матч – с «Вероной» – для «Дженоа» получился максимально нервозным:

К 49-й минуте «Дженоа» проигрывал 0:2.

К 85-й отыгрался и вышел вперед – 3:2.

На 91-й минуте «Верона» вырвала ничью.

Но главный момент – это не триллер по ходу встречи, а один из голов «Дженоа». Маттиа Дестро в этой встрече оформил дубль – а со вторым мячом связана история.