Маттиа Дестро
Серия А
Дженоа
Верона
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#Маттиа Дестро #Серия А #Дженоа #Верона

Игрок «Дженоа» пробежал почти полполя, накрутил парочку соперников и забил гол с бутылкой в руке. «Да я просто не знал, куда ее деть»

2 часа назад

«Дженоа» странно начал сезон. После шести матчей у него всего одна победа, две ничьи и три поражения – благодаря таким результатам клуб на момент написания текста идет на 15-м месте в Серии А с 5 очками (если «Сассуоло» победит «Салернитану» 26 сентября, то «Дженоа» свалится ниже).

Последний матч – с «Вероной» – для «Дженоа» получился максимально нервозным:

  • К 49-й минуте «Дженоа» проигрывал 0:2.
  • К 85-й отыгрался и вышел вперед – 3:2.
  • На 91-й минуте «Верона» вырвала ничью.

Но главный момент – это не триллер по ходу встречи, а один из голов «Дженоа». Маттиа Дестро в этой встрече оформил дубль – а со вторым мячом связана история.

Заметили что-то необычное в левой руке Дестро? Да-да, все правильно. Это бутылка. Держа ее, Дестро принял передачу от Горана Пандева, пробежал почти половину поля, накрутил защитника «Вероны», а потом разобрался с вратарем. После этого Дестро выкинул бутылку куда-то в сторону трибун.

После матча автор решающего гола Никола Калинич поздравил Дестро с отличной игрой и спросил, почему он держал бутылку. Дестро ответил: «Да я просто не знал, куда ее деть». Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини в послематчевом интервью тоже получил вопрос о той бутылке. В ответ Баллардини лишь похохотал и сказал: «Да я не знаю, почему он бежал с бутылкой. Главное – то, что он блестяще выполнил свою работу. Дестро – фантастический игрок».

Ну а «Дженоа» хохмил после матча: «Секретный напиток».

Все фото: LaPresse/Global Look Press
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