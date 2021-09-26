Игрок «Дженоа» пробежал почти полполя, накрутил парочку соперников и забил гол с бутылкой в руке. «Да я просто не знал, куда ее деть»
«Дженоа» странно начал сезон. После шести матчей у него всего одна победа, две ничьи и три поражения – благодаря таким результатам клуб на момент написания текста идет на 15-м месте в Серии А с 5 очками (если «Сассуоло» победит «Салернитану» 26 сентября, то «Дженоа» свалится ниже).
Последний матч – с «Вероной» – для «Дженоа» получился максимально нервозным:
- К 49-й минуте «Дженоа» проигрывал 0:2.
- К 85-й отыгрался и вышел вперед – 3:2.
- На 91-й минуте «Верона» вырвала ничью.
Но главный момент – это не триллер по ходу встречи, а один из голов «Дженоа». Маттиа Дестро в этой встрече оформил дубль – а со вторым мячом связана история.
Заметили что-то необычное в левой руке Дестро? Да-да, все правильно. Это бутылка. Держа ее, Дестро принял передачу от Горана Пандева, пробежал почти половину поля, накрутил защитника «Вероны», а потом разобрался с вратарем. После этого Дестро выкинул бутылку куда-то в сторону трибун.
После матча автор решающего гола Никола Калинич поздравил Дестро с отличной игрой и спросил, почему он держал бутылку. Дестро ответил: «Да я просто не знал, куда ее деть». Главный тренер «Дженоа» Давиде Баллардини в послематчевом интервью тоже получил вопрос о той бутылке. В ответ Баллардини лишь похохотал и сказал: «Да я не знаю, почему он бежал с бутылкой. Главное – то, что он блестяще выполнил свою работу. Дестро – фантастический игрок».
Ну а «Дженоа» хохмил после матча: «Секретный напиток».