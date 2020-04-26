Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
UPD: Мы сделали некоторые правки в тексте для наглядности: Пато не забил ни одного гола. У Игуаина было 6 мячей, у Дестро – 3, у Матри – 1. Пентек играл под 9-м номером лишь полгода, за это время в Серии А он забил 4 мяча. В сумме у всех, как показано на графике, получилось 29 голов.
Филиппо Индзаги посвятил «Милану» 11 лет карьеры. За это время он сыграл за клуб 300 матчей и забил 126 мячей. 73 гола он забил в Серии А. Все это время он играл под девятым номером.
После его ухода (завершил карьеру в 2012-м) «девятка» оказалась неудачной для девятерых игроков. Суммарно на всех игроков «Милан» потратил 138,7 миллиона евро (самый дорогой трансфер – Андре Силва, 38 миллионов). Все вместе в Серии А за 8 лет забили 29 мячей.
Не у всех изначально в «Милане» не получалось ничего. Пато до сезона-2012/13 колотил минимум по 11 мячей в Серии А за год. Всего в клубе он провел 5 лет. На пятый год (Летом-2012) он взял «девятку». За сезон-2012/13 в чемпионате Италии не забил ни одного мяча и уехал в «Коринтианс».
У Кшиштофа Пентека была хорошая статистика в Серии А во второй половине сезона-2018/19 (как раз после перехода в «Милан») – 9 мячей в 18 матчах. Дальше он взял 9-й номер, и последние полгода 2019-го были тухлыми: всего 4 забитых мяча в чемпионате. После этого в его карьере был трансфер в «Герту».
Достижения других игроков в Серии А:
- Луис Адриано: лишь 4 мяча за сезон под 9-м номером (дальше поменял на 7-й).
- Андре Силва: 2 мяча за это же время и переезды в «Севилью» и «Айнтрахт».
- Торрес: один мяч за два сезона.
- У Лападулы было 8 голов за сезон. После он перешел в «Дженоа».
- За полгода Игуаин (6 голов в Серии А), Дестро (3) и Матри (1) ничем особенным в «Милане» не запомнились.
После ухода из «Милана» под девятым номером играли только Игуаин (в «Челси»), Лападула (в «Лечче») и Торрес (в «Атлетико» и в «Саган Тосу»).