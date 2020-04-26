Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд

UPD: Мы сделали некоторые правки в тексте для наглядности: Пато не забил ни одного гола. У Игуаина было 6 мячей, у Дестро – 3, у Матри – 1. Пентек играл под 9-м номером лишь полгода, за это время в Серии А он забил 4 мяча. В сумме у всех, как показано на графике, получилось 29 голов.

Филиппо Индзаги посвятил «Милану» 11 лет карьеры. За это время он сыграл за клуб 300 матчей и забил 126 мячей. 73 гола он забил в Серии А. Все это время он играл под девятым номером.

После его ухода (завершил карьеру в 2012-м) «девятка» оказалась неудачной для девятерых игроков. Суммарно на всех игроков «Милан» потратил 138,7 миллиона евро (самый дорогой трансфер – Андре Силва, 38 миллионов). Все вместе в Серии А за 8 лет забили 29 мячей.