Современный «Милан» – это увольнение руководителя за интервью
В июне «Милан» сделал два важных обновления в руководстве – назначил Звонимира Бобана и Паоло Мальдини. Первый занял должность руководителя футбольного отдела команды, второй стал техническим директором. Чтобы было понятнее: оба напрямую взаимодействовали с основным составом, тренерским штабом, решали административные задачи и входили в трансферный совет «Милана». Назначения Бобана и Мальдини лично одобрил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.
Прошло 10 месяцев, в «Милане» очередная рокировка в руководстве. Весь февраль итальянские СМИ обсуждали потенциальное увольнение Бобана. И сейчас «Милан» объявил об этом – Звонимир Бобан уже неделю не приезжал в расположение «Милана», а теперь покидает клуб.
Есть две причины расставания «Милана» и Бобана:
1. Авторитет Бобана. Он много лет провел в «Милане» и сейчас, несмотря на не самую серьезную должность, у него было гораздо больше авторитета, чем у Газидиса. По данным La Gazzetta dello Sport, это не очень устраивало Бобана.
2. Микроконфликты с Газидисом – по вопросам трансферов, внутренней политики, дальнейших планов «Милана». Итальянские журналисты писали, что в течение года Бобан предложил Газидису немало игроков на покупку. Но все кандидаты отсеивались Газидисом.
В конце февраля La Gazzetta dello Sport написала: «Милан» ищет предлоги, чтобы расстаться с Бобаном. Их предоставил сам Бобан, дав огненное интервью тому же изданию. В нем Бобан раскритиковал Газидиса, работу «Милана» и курс развития, выбранный владельцами клуба. К примеру, Газидис в тайне вел переговоры с Ральфом Рангником по поводу его назначения на должности спортивного директора и главного тренера. Об этом Бобан сказал:
«Еще несколько дней назад я думал, что это правда, что в «Милане» нет двух разных направлений в руководстве, пусть и с учетом всех начальных трудностей, культурных различий и очень разных подходов к делу. Тот факт, что мы должны говорить об этом, не является хорошим ни для кого. Хуже всего то, что эти дестабилизирующие события происходят в тот момент, когда команда улучшается, и вы можете увидеть тяжелую работу Стефано Пиоли».
«Милан» за несколько дней уволил Бобана, и тот на прощание тоже выдал огненную фразу:
«Мое интервью юридически безупречно. Мои заявления в интервью возникли после того, как мои требования о внутренних разъяснениях были незамедлительно проигнорированы. Я не знал, что мы в Северной Корее».
С уходом Бобана под вопросом и работа Мальдини в «Милан». У них хорошие отношения, и, по данным GdS, Мальдини крайне разочарован решением руководства клуба уволить Бобана.