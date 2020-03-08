Современный «Милан» – это увольнение руководителя за интервью

Есть две причины расставания «Милана» и Бобана:

1. Авторитет Бобана. Он много лет провел в «Милане» и сейчас, несмотря на не самую серьезную должность, у него было гораздо больше авторитета, чем у Газидиса. По данным La Gazzetta dello Sport, это не очень устраивало Бобана.

2. Микроконфликты с Газидисом – по вопросам трансферов, внутренней политики, дальнейших планов «Милана». Итальянские журналисты писали, что в течение года Бобан предложил Газидису немало игроков на покупку. Но все кандидаты отсеивались Газидисом.

В конце февраля La Gazzetta dello Sport написала: «Милан» ищет предлоги, чтобы расстаться с Бобаном. Их предоставил сам Бобан, дав огненное интервью тому же изданию. В нем Бобан раскритиковал Газидиса, работу «Милана» и курс развития, выбранный владельцами клуба. К примеру, Газидис в тайне вел переговоры с Ральфом Рангником по поводу его назначения на должности спортивного директора и главного тренера. Об этом Бобан сказал:

«Еще несколько дней назад я думал, что это правда, что в «Милане» нет двух разных направлений в руководстве, пусть и с учетом всех начальных трудностей, культурных различий и очень разных подходов к делу. Тот факт, что мы должны говорить об этом, не является хорошим ни для кого. Хуже всего то, что эти дестабилизирующие события происходят в тот момент, когда команда улучшается, и вы можете увидеть тяжелую работу Стефано Пиоли».