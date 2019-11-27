Милан
Серия А
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Анте Ребич
Франк Кессье
Лукас Билья
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#Милан #Футбол #Серия А #Анте Ребич #Лукас Билья #Франк Кессье

Игроков «Милана» спалили с телефонами в раздевалке. Тренер объяснил, что это нормально

27 ноября 2019, 11:30
Александр Плеханов

Телевизионщики снимали раздевалку «Милана» перед матчем с «Наполи». Это длилось всего несколько секунд, но привело к скандалу и набросам от болельщиков. Анте Ребич, Лукас Билья и Франк Кессье расслабленно сидели на своих местах с телефонами. В этом фанаты увидели плохой настрой, наплевательское отношение и еще более жесткие вещи.

Игроков снимали за час до игры. В матче с «Наполи» Билья и Ребич вышли в стартовом составе, Кессье пульнули на замену. Результативными действиями никто из них не отметился. От фанатов больше всех достается именно Ребичу: он играет в «Милане» по двухлетнему соглашению об аренде из «Айнтрахта». Пока Ребич ни разу не забил в новом клубе. 

За всех ответил главный тренер «Милана» Пиоли: «Использование мобильного телефона в раздевалке перед игрой разрешено для музыки. У каждого игрока есть свои собственные списки воспроизведения. Еще разрешено просматривать приложение, которое мы обновляем. Мы постоянно добавляем видео о противниках. Для игроков это полезный инструмент, можно снова увидеть движения и фазы игры. Это еще один способ подготовиться к игре».

С подготовкой у «Милана» пока проблемы. В таблице Серии А команда идет только 12-й, уже пять матчей подряд «Милан» не может забить больше одного мяча. С «Наполи» сыграли ничью со счетом 1:1 – серия без побед теперь растянулась на три матча. Отсюда и такое серьезное обсуждение обычного кадра с телефонами.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отношение к телефонам в других клубах бывает намного серьезнее. В «Спартаке» за пользование телефоном есть штрафы. Жерар Пике писал в колонке на The Players’ Tribune, что однажды у него зазвонил телефон в раздевалке «МЮ». Тогда из-за этого на всех ругался Рой Кин, а Пике пришлось ответить: «Наконец я заговорил, как маленький мальчик. Я очень тихо сказал: «Мне очень жаль. Это мое».

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