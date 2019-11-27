Игроков «Милана» спалили с телефонами в раздевалке. Тренер объяснил, что это нормально

Игроков снимали за час до игры. В матче с «Наполи» Билья и Ребич вышли в стартовом составе, Кессье пульнули на замену. Результативными действиями никто из них не отметился. От фанатов больше всех достается именно Ребичу: он играет в «Милане» по двухлетнему соглашению об аренде из «Айнтрахта». Пока Ребич ни разу не забил в новом клубе.

За всех ответил главный тренер «Милана» Пиоли: «Использование мобильного телефона в раздевалке перед игрой разрешено для музыки. У каждого игрока есть свои собственные списки воспроизведения. Еще разрешено просматривать приложение, которое мы обновляем. Мы постоянно добавляем видео о противниках. Для игроков это полезный инструмент, можно снова увидеть движения и фазы игры. Это еще один способ подготовиться к игре».

С подготовкой у «Милана» пока проблемы. В таблице Серии А команда идет только 12-й, уже пять матчей подряд «Милан» не может забить больше одного мяча. С «Наполи» сыграли ничью со счетом 1:1 – серия без побед теперь растянулась на три матча. Отсюда и такое серьезное обсуждение обычного кадра с телефонами.