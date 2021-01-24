Лосано забил за «Наполи» на девятой секунде. Гол – в четверке самых быстрых в Серии А

В матче «Верона» – «Наполи» состоялся пока самый ранний гол сезона-2020/21.

Полузащитник Ирвинг Лосано открыл счет на девятой секунде – он получил длинный пас от партнера и тут же пробил из пределов штрафной.

В списке самых быстрых в истории Серии А этот гол занимает четвертое место. А рекорд был установлен в прошлом сезоне Рафаэлем Леау из «Милана» (шесть секунд).