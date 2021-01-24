Ирвинг Лосано
Серия А
Футбол
Наполи
Верона
Лосано забил за «Наполи» на девятой секунде. Гол – в четверке самых быстрых в Серии А
2 часа назад
В матче «Верона» – «Наполи» состоялся пока самый ранний гол сезона-2020/21.
Полузащитник Ирвинг Лосано открыл счет на девятой секунде – он получил длинный пас от партнера и тут же пробил из пределов штрафной.
В списке самых быстрых в истории Серии А этот гол занимает четвертое место. А рекорд был установлен в прошлом сезоне Рафаэлем Леау из «Милана» (шесть секунд).
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