Ирвинг Лосано
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#Ирвинг Лосано #Футбол #Серия А #Наполи #Верона

Лосано забил за «Наполи» на девятой секунде. Гол – в четверке самых быстрых в Серии А

2 часа назад

В матче «Верона»«Наполи» состоялся пока самый ранний гол сезона-2020/21.

Полузащитник Ирвинг Лосано открыл счет на девятой секунде – он получил длинный пас от партнера и тут же пробил из пределов штрафной.

В списке самых быстрых в истории Серии А этот гол занимает четвертое место. А рекорд был установлен в прошлом сезоне Рафаэлем Леау из «Милана» (шесть секунд).

Матч завершен
Верона
Верона
Димарко 34
Барак 62
Цаканьи 79
3:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лосано 1
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