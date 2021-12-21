Салернитана

Салернитана
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www.ussalernitana1919.it/
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Италия
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Стефано Колантуоно
С. Колантуоно
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
23
Норберт Гьембер Н. Гьембер 		Защ 29 27 0 0 8 0
18
Лассана Кулибали Л. Кулибали 		Нап 26 26 0 0 2 0
19
Лука Раньери Л. Раньери 		Защ 23 26 1 0 8 0
11
Милан Джурич М. Джурич 		Нап 31 23 5 3 6 0
72
Вид Белец В. Белец 		Вра 31 20 0 0 0 0
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Ближайшие матчи
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Удинезе
-:-
Салернитана
Матч перенесен
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Матч перенесен
Италия. Серия А , 19 тур
Удинезе
-
Салернитана
-
Италия. Серия А , 19 тур
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:00
Салернитана
-:-
Кальяри
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:00
Италия. Серия А , 36 тур
Салернитана
-
Кальяри
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Эмполи
-:-
Салернитана
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Италия. Серия А , 37 тур
Эмполи
-
Салернитана
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Салернитана
-:-
Удинезе
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Салернитана
-
Удинезе
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Специя
35 9 6 20 37:63 33
17
Кальяри
35 6 10 19 32:64 28
18
Салернитана
34 6 8 20 30:72 26
19
Дженоа
35 3 16 16 25:55 25
20
Венеция
35 5 7 23 29:65 22
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Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 19:00
Салернитана
2 : 1
Венеция
05.05.2022 05 мая 2022 чт 19:00
20 тур
Салернитана
2
Венеция
1
Италия. Серия А , 20 тур
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:45
Аталанта
1 : 1
Салернитана
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:45
35 тур
Аталанта
1
Салернитана
1
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
Салернитана
2 : 1
Фиорентина
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 13:30
34 тур
Салернитана
2
Фиорентина
1
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Сампдория
1 : 2
Салернитана
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
33 тур
Сампдория
1
Салернитана
2
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:00
Рома
2 : 1
Салернитана
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 19:00
32 тур
Рома
2
Салернитана
1
Италия. Серия А , 32 тур
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