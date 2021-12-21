Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
23Норберт Гьембер Н. Гьембер
|Защ
|29
|27
|0
|0
|8
|0
|
18Лассана Кулибали Л. Кулибали
|Нап
|26
|26
|0
|0
|2
|0
|
19Лука Раньери Л. Раньери
|Защ
|23
|26
|1
|0
|8
|0
|
11Милан Джурич М. Джурич
|Нап
|31
|23
|5
|3
|6
|0
|
72Вид Белец В. Белец
|Вра
|31
|20
|0
|0
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|35
|9
|6
|20
|37:63
|33
|
17
|35
|6
|10
|19
|32:64
|28
|
18
|34
|6
|8
|20
|30:72
|26
|
19
|35
|3
|16
|16
|25:55
|25
|
20
|35
|5
|7
|23
|29:65
|22
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