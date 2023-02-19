Салернитана

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|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри