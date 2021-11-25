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Лацио
«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» в четвертом туре Лиги Европы, дважды пропустив с пенальти
вчера, 22:37
«Локомотив» встречался дома с «Лацио» в матче пятого тура Лиги Европы. Российский клуб уступил 0:3. Два гола ему забил Чиро Иммобиле с пенальти, еще одним в конце отметился Педро.
В другом матче тура «Галатасарай» принимал «Марсель» и выиграл 4:2. «Лацио» и «Галатасарай» вышли из группы.
В шестом туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Матчи шестого тура группы Е пройдут 9 декабря.
Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в шестом туре играют те же соперники, что и в первом. Раньше шестой тур дублировал второй.
«Локомотив» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Он выйдет в Лигу конференций, если победит «Марсель» в гостях
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