«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» в четвертом туре Лиги Европы, дважды пропустив с пенальти

В другом матче тура «Галатасарай» принимал «Марсель» и выиграл 4:2. «Лацио» и «Галатасарай» вышли из группы.

В шестом туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Марселем», а «Лацио» примет «Галатасарай». Матчи шестого тура группы Е пройдут 9 декабря.

Напоминаем, что с этого сезона ЛЕ в шестом туре играют те же соперники, что и в первом. Раньше шестой тур дублировал второй.

«Локомотив» не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Он выйдет в Лигу конференций, если победит «Марсель» в гостях