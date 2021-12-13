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#Лига Европы #Барселона #Боруссия Д #Зенит #Порту #Севилья #Лацио #Наполи #Олимпиакос #Аталанта #РБ Лейпциг #Глазго Рейнджерс #Бетис #Реал Сосьедад #Динамо З #Брага #Шериф

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала

час назад

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Пары:

  • 🇪🇸 «Севилья» – 🇭🇷 «Динамо» Загреб
  • 🇮🇹 «Аталанта» – 🇬🇷 «Олимпиакос»
  • 🇩🇪 «РБ Лейпциг» – 🇪🇸 «Реал Сосьедад»
  • 🇪🇸 «Барселона» – 🇮🇹 «Наполи»
  • 🇷🇺 «Зенит» – 🇪🇸 «Бетис»
  • 🇩🇪 «Боруссия» Д – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»
  • 🇲🇩 «Шериф» – 🇵🇹 «Брага»
  • 🇵🇹 «Порту» – 🇮🇹 «Лацио»

Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В стыки прошли 16 команд:

  • Восемь, занявших вторые места в группах Лиги Европы.
  • Восемь, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей пройдут в 1/8 финала и сыграют в победителями групп Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа пройдет 25 февраля.

Россию в турнире представляют два клуба: «Спартак» (гарантированно начнет с 1/8 финала) и «Зенит», которому нужно преодолеть стыки.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «МЮ», «Атлетико» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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#Порту
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#Лацио
#Наполи
#Олимпиакос
#Аталанта
#РБ Лейпциг
#Глазго Рейнджерс
#Бетис
#Реал Сосьедад
#Динамо З
#Брага
#Шериф