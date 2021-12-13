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Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала
час назад
В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Пары:
- 🇪🇸 «Севилья» – 🇭🇷 «Динамо» Загреб
- 🇮🇹 «Аталанта» – 🇬🇷 «Олимпиакос»
- 🇩🇪 «РБ Лейпциг» – 🇪🇸 «Реал Сосьедад»
- 🇪🇸 «Барселона» – 🇮🇹 «Наполи»
- 🇷🇺 «Зенит» – 🇪🇸 «Бетис»
- 🇩🇪 «Боруссия» Д – 🏴 «Рейнджерс»
- 🇲🇩 «Шериф» – 🇵🇹 «Брага»
- 🇵🇹 «Порту» – 🇮🇹 «Лацио»
Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В стыки прошли 16 команд:
- Восемь, занявших вторые места в группах Лиги Европы.
- Восемь, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
Победители стыковых матчей пройдут в 1/8 финала и сыграют в победителями групп Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа пройдет 25 февраля.
Россию в турнире представляют два клуба: «Спартак» (гарантированно начнет с 1/8 финала) и «Зенит», которому нужно преодолеть стыки.
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