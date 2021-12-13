Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Барселона» и «Наполи», «Порту» и «Лацио» сыграют в 1/16 финала

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Пары:

🇪🇸 «Севилья» – 🇭🇷 «Динамо» Загреб

🇮🇹 «Аталанта» – 🇬🇷 «Олимпиакос»

🇩🇪 «РБ Лейпциг» – 🇪🇸 «Реал Сосьедад»

🇪🇸 «Барселона» – 🇮🇹 «Наполи»

🇷🇺 «Зенит» – 🇪🇸 «Бетис»

🇩🇪 «Боруссия» Д – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»

🇲🇩 «Шериф» – 🇵🇹 «Брага»

🇵🇹 «Порту» – 🇮🇹 «Лацио»

Матчи пройдут 17 и 24 февраля. В стыки прошли 16 команд:

Восемь, занявших вторые места в группах Лиги Европы.

Восемь, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей пройдут в 1/8 финала и сыграют в победителями групп Лиги Европы. Жеребьевка этого этапа пройдет 25 февраля.

Россию в турнире представляют два клуба: «Спартак» (гарантированно начнет с 1/8 финала) и «Зенит», которому нужно преодолеть стыки.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «МЮ», «Атлетико» и «Бавария» сыграют в 1/8 финала