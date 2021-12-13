Легия
чемпионат Польши
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#Легия #чемпионат Польши

У «Легии» все плохо после «Спартака»: упала на последнее место в лиге, фанаты напали на игроков в автобусе

час назад
Михаил Морозов

«Легия» вылетела из еврокубков, проиграв «Спартаку», а на выходных уступила еще и в чемпионате Польши. Это привело к тому, что команда рухнула на последнее место в таблице.

Чемпион Польши – на 18-м месте. У него две игры в запасе, но вряд ли они что-то кардинально поменяют. «Легия» проиграла 12 матчей из 16 в лиге. Она уступила в 12 из последних 13 матчей во всех турнирах.

12 декабря «Легия» получила 0:1 в Плоцке от «Вислы». Фанаты сильно разозлились. Вот что случилось после игры по данным польского сайта Interia Sport:

• Они проследовали за автобусом, который вез команду на тренировочную базу.

• Потом ворвались в автобус. В короткой стычке пострадали два легионера – Эмрели и Лукиньяс, потом стало известно имя еще одного – Рафаэль Лопес. Другая информация – были пощечины.

• Полиция Варшавы сообщила в твиттере, что перед тренировочным центром собрались несколько десятков человек, которые мешали тренеру и игрокам. При виде полицейских фанаты разбежались. Полиция не подтверждает, что против игроков применялась сила.

• В комментариях к заметке есть информация, что фанаты порекомендовали не заявлять в полицию о нападении, чтобы в следующий раз акция не стала еще жестче.

• «Легия» не делала официальных заявлений.

Что еще известно о клубе в целом:

После игры тренер Марек Голембевски сообщил игрокам, что уходит. Как раз при нем и состоялись эти 12 поражений в 13 матчах. Новым тренером станет Лешек Ожиньски, который уже 17 лет тренирует разные клубы и смотрел в Плоцке за игрой «Легии». Это будет третий тренер за половину сезона.       

«Легия» – самый титулованный клуб в Польше, на его счету 15 чемпионств. В низший дивизион «Легия» вылетала только в 1936 году – еще в довоенном чемпионате. После войны это единственный польский клуб, который не вылетал ни разу.

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Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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