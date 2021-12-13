У «Легии» все плохо после «Спартака»: упала на последнее место в лиге, фанаты напали на игроков в автобусе
«Легия» вылетела из еврокубков, проиграв «Спартаку», а на выходных уступила еще и в чемпионате Польши. Это привело к тому, что команда рухнула на последнее место в таблице.
Чемпион Польши – на 18-м месте. У него две игры в запасе, но вряд ли они что-то кардинально поменяют. «Легия» проиграла 12 матчей из 16 в лиге. Она уступила в 12 из последних 13 матчей во всех турнирах.
12 декабря «Легия» получила 0:1 в Плоцке от «Вислы». Фанаты сильно разозлились. Вот что случилось после игры по данным польского сайта Interia Sport:
• Они проследовали за автобусом, который вез команду на тренировочную базу.
• Потом ворвались в автобус. В короткой стычке пострадали два легионера – Эмрели и Лукиньяс, потом стало известно имя еще одного – Рафаэль Лопес. Другая информация – были пощечины.
• Полиция Варшавы сообщила в твиттере, что перед тренировочным центром собрались несколько десятков человек, которые мешали тренеру и игрокам. При виде полицейских фанаты разбежались. Полиция не подтверждает, что против игроков применялась сила.
• В комментариях к заметке есть информация, что фанаты порекомендовали не заявлять в полицию о нападении, чтобы в следующий раз акция не стала еще жестче.
• «Легия» не делала официальных заявлений.
Что еще известно о клубе в целом:
После игры тренер Марек Голембевски сообщил игрокам, что уходит. Как раз при нем и состоялись эти 12 поражений в 13 матчах. Новым тренером станет Лешек Ожиньски, который уже 17 лет тренирует разные клубы и смотрел в Плоцке за игрой «Легии». Это будет третий тренер за половину сезона.
«Легия» – самый титулованный клуб в Польше, на его счету 15 чемпионств. В низший дивизион «Легия» вылетала только в 1936 году – еще в довоенном чемпионате. После войны это единственный польский клуб, который не вылетал ни разу.