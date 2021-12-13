У «Легии» все плохо после «Спартака»: упала на последнее место в лиге, фанаты напали на игроков в автобусе

«Легия» вылетела из еврокубков, проиграв «Спартаку», а на выходных уступила еще и в чемпионате Польши. Это привело к тому, что команда рухнула на последнее место в таблице.

Чемпион Польши – на 18-м месте. У него две игры в запасе, но вряд ли они что-то кардинально поменяют. «Легия» проиграла 12 матчей из 16 в лиге. Она уступила в 12 из последних 13 матчей во всех турнирах.

12 декабря «Легия» получила 0:1 в Плоцке от «Вислы». Фанаты сильно разозлились. Вот что случилось после игры по данным польского сайта Interia Sport:

• Они проследовали за автобусом, который вез команду на тренировочную базу.

• Потом ворвались в автобус. В короткой стычке пострадали два легионера – Эмрели и Лукиньяс, потом стало известно имя еще одного – Рафаэль Лопес. Другая информация – были пощечины.

• Полиция Варшавы сообщила в твиттере, что перед тренировочным центром собрались несколько десятков человек, которые мешали тренеру и игрокам. При виде полицейских фанаты разбежались. Полиция не подтверждает, что против игроков применялась сила.

• В комментариях к заметке есть информация, что фанаты порекомендовали не заявлять в полицию о нападении, чтобы в следующий раз акция не стала еще жестче.

• «Легия» не делала официальных заявлений.