чемпионат Польши

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Футбол
Лучший бомбардир Лиги Европы забивает там чаще, чем в чемпионате Польши
#Микаэль Исхак
Футбол
Башкиров оформил дубль в матче чемпионата Польши. Это уже его лучший результат по голам с сезона-2014/15
#Евгений Башкиров
Футбол
Чемпионат Польши возобновится в период с 30 мая по 6 июня
#чемпионат Польши
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У «Легии» все плохо после «Спартака»: упала на последнее место в лиге, фанаты напали на игроков в автобусе
#Легия
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
Фанат в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
#чемпионат Польши
Мотивация из Польши: выиграешь чемпионат – пожизненно обеспечат кебабом
#Лех
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