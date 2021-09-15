Помните вратаря Боруца? Он еще играет – в 41 год! Сейчас в «Легии» и жжет: критикует клуб в инсте и снимает видео с масками

«Легия» привезла в Москву на матч со «Спартаком» в Лиге Европы 41-летнего вратаря Боруца. Это главный вратарь Польши последних лет. Он провел 65 матчей за сборную Польши, выигрывал чемпионат Шотландии с «Селтиком», играл за «Фиорентину». Даже в таком возрасте Боруц продолжает карьеру. Потому что так он исполняет мечту – игру в еврокубках в составе «Легии».

Летнее интервью Боруца официальному сайту «Легии»: «Все эти годы у меня было ощущение, что я могу достичь намного большего. Наверное, поэтому я еще не закончил. Но мне совершенно не о чем сожалеть в своей карьере. Чувствую, что могу отдать команде что-то большее от себя в течение еще нескольких месяцев. Я в основном думаю о еврокубках, это меня заводит».

Артур Боруц играет в «Легии» с 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в польской лиге, где пропустил 21 гол. Сразу 12 матчей с Боруцем в воротах «Легия» сыграла на ноль. И проиграла только четыре матча за весь сезон. Так «Легия» стала чемпионом Польши, а Боруц остался в клубе еще на сезон. Чтобы сначала не пройти квалификацию ЛЧ, а теперь приехать к «Спартаку» в ЛЕ.