Помните вратаря Боруца? Он еще играет – в 41 год! Сейчас в «Легии» и жжет: критикует клуб в инсте и снимает видео с масками
«Легия» привезла в Москву на матч со «Спартаком» в Лиге Европы 41-летнего вратаря Боруца. Это главный вратарь Польши последних лет. Он провел 65 матчей за сборную Польши, выигрывал чемпионат Шотландии с «Селтиком», играл за «Фиорентину». Даже в таком возрасте Боруц продолжает карьеру. Потому что так он исполняет мечту – игру в еврокубках в составе «Легии».
Летнее интервью Боруца официальному сайту «Легии»: «Все эти годы у меня было ощущение, что я могу достичь намного большего. Наверное, поэтому я еще не закончил. Но мне совершенно не о чем сожалеть в своей карьере. Чувствую, что могу отдать команде что-то большее от себя в течение еще нескольких месяцев. Я в основном думаю о еврокубках, это меня заводит».
Артур Боруц играет в «Легии» с 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 25 матчей в польской лиге, где пропустил 21 гол. Сразу 12 матчей с Боруцем в воротах «Легия» сыграла на ноль. И проиграла только четыре матча за весь сезон. Так «Легия» стала чемпионом Польши, а Боруц остался в клубе еще на сезон. Чтобы сначала не пройти квалификацию ЛЧ, а теперь приехать к «Спартаку» в ЛЕ.
В новом сезоне у «Легии» все складывается плохо в польском чемпионате. Команда провела пять матчей, за которые набрала всего шесть очков. Перед игрой со «Спартаком» в чемпионате были поражения от «Вислы» и «Шленска» (оба – 0:1). Боруц играл в воротах в обоих матчах – и стал единственным игроком, которого никто не ругал.
Зато психанул сам Боруц. Клуб опубликовал в сториз инстаграма фото Боруца и подписал: «Легия» всегда играет до конца». Это случилось после поражения от «Шленска». Боруц репостнул фото в собственный инстаграм и написал: «Мы точно были в одном матче?» Через несколько минут удалил сториз, но в польских СМИ сохранились скриншоты.
До этого Боруц уже критиковал «Легию» после матчей с «Флорой» в Лиге чемпионов. Когда его команда выиграла оба матча с разницей всего в один мяч, он говорил: «С такими амбициями мы не вписываемся в Европу, хотя очень хотим быть там». Позже «Легия» вылетела в квалификации от загребского «Динамо» – там она с минимальным счетом проиграла домашний матч.
Боруц – легенда «Легии». Первый титул с клубом он взял в сезоне-2001/02. В апреле 2021 года «Легия» праздновала новое чемпионство с Боруцем в составе. На момент его первого трофея два игрока новой чемпионской «Легии» даже не родились. Сам Боруц в 41 год был номинирован на звание лучшего вратаря сезона-2020/21.
В Польше Боруц бьет рекорды – и все они связаны с возрастом. В прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории «Легии». Там же он перешел отметку в сотню матчей за клуб. Еще Боруц – самый возрастной победитель польского чемпионата. Спортивный директор «Легии» Кухарский называл Боруца прирожденным лидером в момент продления контракта.
«Легия» анонсировала это продление таким сильным видео:
Боруц в соцсетях не только ругается на клуб. Он постоянно выкладывает милые фотографии или видео с инстаграмными масками. И очень много прикалывается. Например, в августе Боруц выкладывал вот такое видео. Подписал: «Криспин вернулся».
Еще раньше было такое видео из бассейна:
Лучшие годы в карьере Боруц провел в шотландском «Селтике». Он ушел оттуда еще в 2010 году. И в первом же интервью после ухода в «Фиорентину» рассказывал польским СМИ: «В Глазго я обленился. Там все любили меня при любой игре». В 41 год Боруц мыслит по-другому. Постоянно тренируется сам и учит жизни молодых вратарей (так было и в «Борнмуте»).
В «Легии» Боруц даже научился оказывать первую помощь на поле:
А так Боруц обычно ведет себя на поле:
Перед стартом сезона он признавался, что после игры с «Легией» в еврокубках сможет завершить карьеру. На групповом этапе Лиги Европы «Легия» сыграет со «Спартаком», «Лестером» и «Наполи». Боруц пока играет не в каждом матче «Легии». Он пропустил несколько матчей в чемпионате, а с ним в воротах «Легия» проиграла в Польше две игры из трех.