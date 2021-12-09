«Спартак» разместил в Варшаве свою рекламу. «Легия» в Москве тоже так делала

«Спартак» играет в Варшаве решающий матч Лиги Европы против «Легии». И «Спартак» отметился в Польше до игры, разместив баннер с надписью «Варшава, ты готова? Потому что мы – да!»

«Спартак» выкупил баннер на здании Plac Unii. Это варшавский офисно-торговый центр, который в 2014-м новый владелец выкупил за 226 млн евро.