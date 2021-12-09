«Спартак» разместил в Варшаве свою рекламу. «Легия» в Москве тоже так делала
«Спартак» играет в Варшаве решающий матч Лиги Европы против «Легии». И «Спартак» отметился в Польше до игры, разместив баннер с надписью «Варшава, ты готова? Потому что мы – да!»
«Спартак» выкупил баннер на здании Plac Unii. Это варшавский офисно-торговый центр, который в 2014-м новый владелец выкупил за 226 млн евро.
И еще один «Спартак» показывает в Варшаве еще одну рекламу: «Легендарный стиль. Без вариантов». Там показаны кадры с матча Лиги чемпионов 1995 года, где «Спартак» победил «Легию» 1:0.
«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
Это акцию «Спартак» сделал совместно со спонсором-букмекером.
Эта акция «Спартака» – ответ на сентябрьский матч в Москве. Там «Легия» тоже разместила свой баннер в Москве. Он был даже там на торговых центрах на Варшавском шоссе и в районе Тушино.
И «Легия» тоже отсылалась на игру в прошлом. Надпись «Мы вернулись» напоминала об игре 2011 года, когда «Спартак» проиграл на последних минутах 2:3. В 2021-м «Спартак» дома тоже проиграл с голом в конце – 0:1.