Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте

Группа С была лучшей в Лиге Европы по интригам и ярким вывескам. Перед последним туром все команды сохраняли шансы на выход из группы. «Спартак» ехал к «Легии» с лучшей позицией для прохода в плей-офф. Победа в любом случае оставляла ему возможность для выхода в весеннюю часть Лиги Европы. Итоговое место зависело от результата матча «Наполи» – «Лестер».

В этом сезоне еврокубков действует новый регламент, поэтому важна каждая позиция в группе. Первая команда автоматически выходит в 1/8 финала Лиги Европы. Вторая команда играет стыковые матчи с третьей из группового этапа Лиги чемпионов (= выход в 1/16 ЛЕ). Третье место – стыки со вторым из Лиги конференций (= падение в 1/16 этого турнира).

Как все было перед заключительным туром: