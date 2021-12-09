Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
Группа С была лучшей в Лиге Европы по интригам и ярким вывескам. Перед последним туром все команды сохраняли шансы на выход из группы. «Спартак» ехал к «Легии» с лучшей позицией для прохода в плей-офф. Победа в любом случае оставляла ему возможность для выхода в весеннюю часть Лиги Европы. Итоговое место зависело от результата матча «Наполи» – «Лестер».
В этом сезоне еврокубков действует новый регламент, поэтому важна каждая позиция в группе. Первая команда автоматически выходит в 1/8 финала Лиги Европы. Вторая команда играет стыковые матчи с третьей из группового этапа Лиги чемпионов (= выход в 1/16 ЛЕ). Третье место – стыки со вторым из Лиги конференций (= падение в 1/16 этого турнира).
Как все было перед заключительным туром:
Что происходило дальше:
🕒 4-я минута. «Наполи» забил «Лестеру». В это время «Спартак» играл с «Легией» вничью. Гол автоматически поднял «Наполи» на первое место (10 очков), а «Спартак» упал сразу на третье (8 очков). Ничья приносила ему лишнее очко и сравнивала с «Лестером» (8 очков), но здесь «Спартак» проигрывал по личным встречам. С «Наполи» все наоборот – «Спартак» лучше.
Итог: выходят «Наполи» и «Лестер».
🕒 17-я минута. Зелимхан Бакаев забил первый гол в клубном сезоне. На тот момент это был главный мяч для «Спартака» за несколько месяцев. Потенциальная победа сделала «Спартак» первым. «Наполи» выигрывал параллельную игру – у них со «Спартаком» было по десять очков в лайв-таблице. «Лестер» в такой ситуации оставался только третьим (8 очков).
Итог: выходят «Спартак» и «Наполи».
🕒 24-я минута. «Наполи» делает счет 2:0. Ничего не меняется: выходят «Спартак» и «Наполи».
🕒 27-я минута. «Лестер» отыгрывает один мяч. Это тоже еще ничего не меняет: выходят «Спартак» и «Наполи».
🕒 33-я минута. «Лестер» сравнял – 2:2. «Спартак» параллельно вел 1:0. При таком раскладе выходят «Спартак» (10 очков) с первого места, «Лестер» (9) – в стыки со второго. На этом завершились первые таймы.
🕒 53-я минута. «Наполи» вернул себя на второе место. При счете 3:2 в матче с «Лестером» и с победой «Спартака» все было так: выходят «Спартак» и «Наполи». На этом все и завершилось.
«Наполи» прошел в плей-офф из-за двух голов Элифа Элмаза. Тот забил всего четыре гола за «Наполи» в трех сезонах Серии А. В этом розыгрыше Лиги Европы у него набралось четыре гола. Дважды Элмаз забивал «Спартаку», а потом оформил дубль в решающей игре с «Лестером».
«Легия» в матче со «Спартаком» упустила три момента во втором тайме. Дважды спас Селихов, в другой раз – перекладина. В этой игре так и остался один гол Зелимхана Бакаева. Хотя в добавленное время «Легия» пробивала пенальти.
Селихов вытащил удар Пекхарта на 98-й минуте. Всего за карьеру это был его шестой отраженный пенальти. Два из них случились в этой Лиге Европы. До этого Селихов отбивал пенальти от Варди в ничейной игре с «Лестером». Эти очки вывели клуб в плей-офф.
Пропущенный гол откидывал бы «Спартак» сразу на третье место.
Теперь же «Спартак» попал сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Он избежит участия в стыковых играх с командами из ЛЧ.
Итоговая таблица группы:
- «Спартак» – 10 очков (1/8 ЛЕ)
- «Наполи» – 10 очков (стыковые матчи в ЛЕ)
- «Лестер» – 8 очков (стыковые матчи в ЛК)
- «Легия» – 6 очков
Все главные события матча «Спартака» и «Легии»: