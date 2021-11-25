Худяков – самый молодой российский вратарь, который сыграл в еврокубках. Ему 17 лет

Вратарь Даниил Худяков вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио». Это его первая игра в еврокубках.

На момент игры ему исполнилось 17 лет 10 месяцев и 16 дней. Он стал самым молодым российским вратарем в еврокубках и обошел рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Худяков дебютировал за основу «Локомотива» в матче против «Химок», когда Гильерме получил красную карточку. В этом сезоне он провел в РПЛ три игры.