Даниил Худяков
Лига Европы
Лацио
Локомотив
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#Даниил Худяков #Лига Европы #Лацио #Локомотив

Худяков – самый молодой российский вратарь, который сыграл в еврокубках. Ему 17 лет

вчера, 20:51

Вратарь Даниил Худяков вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио». Это его первая игра в еврокубках.

На момент игры ему исполнилось 17 лет 10 месяцев и 16 дней. Он стал самым молодым российским вратарем в еврокубках и обошел рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Худяков дебютировал за основу «Локомотива» в матче против «Химок», когда Гильерме получил красную карточку. В этом сезоне он провел в РПЛ три игры.

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
Ураганный дебют 17-летнего вратаря «Локомотива» после удаления Гильерме. Вышел в день рождения мамы и все потащил
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