Даниил Худяков
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#Даниил Худяков #РПЛ #Локомотив

Ураганный дебют 17-летнего вратаря «Локомотива» после удаления Гильерме. Вышел в день рождения мамы и все потащил

3 часа назад

Сайт «Локомотива»

В матче РПЛ между «Химками» и «Локомотивом» на 53-й минуте удалился вратарь Гильерме: он вышел из-за штрафной и врезался шипами в бедро нападающего «Химок» Кемаля Адеми. Красную карточку Гильерме получил после просмотра судьями VAR. И вместо него на поле вышел 17-летний Даниил Худяков, который раньше никогда не играл в РПЛ, был только в заявке игр.

За несколько минут Худяков отбил два сложных удара – от Идову и Мирзова. Еще Худякову очень сильно везло – «Химки» во втором тайме три раза ударили в перекладину.

Закончили команды 0:0, и это для «Локо» хороший результат, ведь статистика по ударам 16:4 в пользу «Химок».

Еще это был отличный подарок маме Худякова, у которой сегодня день рождения. Ее он поздравил утром в инстаграме.

Инстаграм Худякова

Худяков – воспитанник «Локомотива», этим летом он подписал контракт до 2024 года. У него только 15 матчей на профессиональном уровне – за «Казанку» в ФНЛ-2, где Худяков пропустил 18 голов.

Худяков впервые серьезно показал себя в 2015-м. Тогда он стал лучшим вратарем турнира «Локобол». Вот так Худяков выглядел шесть лет назад.

Сайт «Локомотива»

В соцсетях люди в восторге от неожиданного героя. 

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