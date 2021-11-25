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#Локомотив #Лига Европы #Лацио

«Локомотив» не побеждает в еврокубках 16 матчей подряд

вчера, 22:38

«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Лацио» и проиграл 0:3.

«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:

Из этих 16 матчей «Локо» проиграл 12, еще четыре свел вничью. 

Следующий матч состоится 9 декабря – в шестом туре ЛЕ «Локомотив» сыграет в гостях с «Марселем». 

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 56'
Иммобиле 63'
Педро 87'
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Источник:
Гол
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