«Локомотив» не побеждает в еврокубках 16 матчей подряд

«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Лацио» и проиграл 0:3.

«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:

Из этих 16 матчей «Локо» проиграл 12, еще четыре свел вничью.

Следующий матч состоится 9 декабря – в шестом туре ЛЕ «Локомотив» сыграет в гостях с «Марселем».