Локомотив
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Лацио
«Локомотив» не побеждает в еврокубках 16 матчей подряд
вчера, 22:38
«Локомотив» провел матч пятого тура Лиги Европы против «Лацио» и проиграл 0:3.
«Локомотив» больше двух лет не может выиграть в матче еврокубка. Серия длится с 18 сентября 2019 года, когда он выиграл в гостях у «Байера» в первом туре Лиги чемпионов. С тех пор у него были такие матчи:
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Ювентус» – 1:2
- 🔴 «Байер» – 0:2
- 🔴 «Атлетико» – 0:2
- 🟡 «Зальцбург» – 2:2
- 🔴 «Бавария» – 1:2
- 🟡 «Атлетико» – 1:1
- 🟡 «Атлетико» – 0:0
- 🔴 «Зальцбург» – 1:3
- 🔴 «Бавария» – 0:2
- 🔴 «Марсель» – 0:1
- 🔴 «Лацио» – 0:2
- 🔴 «Галатасарай» – 0:1
- 🟡 «Галатасарай» – 1:1
- 🔴 «Лацио» – 0:3
Из этих 16 матчей «Локо» проиграл 12, еще четыре свел вничью.
Следующий матч состоится 9 декабря – в шестом туре ЛЕ «Локомотив» сыграет в гостях с «Марселем».
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