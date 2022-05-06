Эмполи

Эмполи
Empoli F.C.
Подписаться
Сайт
empolifc.com/
Страна
Италия
Стадион
Карло Кастеллани
Тренер
Аурелио Андреаццоли
А. Андреаццоли
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
13
Гульельмо Викарио Г. Викарио 		Вра 25 35 0 0 0 0
Шимон Журковски Ш. Журковски 		Пол 24 30 5 1 5 0
30
Петар Стоянович П. Стоянович 		Пол 26 30 1 1 9 1
99
Андреа Пинамонти А. Пинамонти 		Нап 22 29 12 1 4 0
25
Филиппо Бандинелли Ф. Бандинелли 		Пол 27 25 2 3 9 0
Подробнее
Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Интер
-:-
Эмполи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 19:45
Италия. Серия А , 36 тур
Интер
-
Эмполи
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Эмполи
-:-
Салернитана
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:00
Италия. Серия А , 37 тур
Эмполи
-
Салернитана
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Аталанта
-:-
Эмполи
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Аталанта
-
Эмполи
-
Италия. Серия А , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
12
Удинезе
34 10 13 11 54:53 43
13
Болонья
35 11 10 14 39:48 43
14
Эмполи
35 9 10 16 46:65 37
15
Сампдория
35 9 6 20 42:57 33
16
Специя
35 9 6 20 37:63 33
Подробнее
Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Торино
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Эмполи
1
Торино
3
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Эмполи
3 : 2
Наполи
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Эмполи
3
Наполи
2
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
Италия. Серия А , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0 : 0
Специя
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
32 тур
Эмполи
0
Специя
0
Италия. Серия А , 32 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Эмполи
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
31 тур
Фиорентина
1
Эмполи
0
Италия. Серия А , 31 тур
Подробнее