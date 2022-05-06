Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
13Гульельмо Викарио Г. Викарио
|Вра
|25
|35
|0
|0
|0
|0
|
|Пол
|24
|30
|5
|1
|5
|0
|
30Петар Стоянович П. Стоянович
|Пол
|26
|30
|1
|1
|9
|1
|
99Андреа Пинамонти А. Пинамонти
|Нап
|22
|29
|12
|1
|4
|0
|
25Филиппо Бандинелли Ф. Бандинелли
|Пол
|27
|25
|2
|3
|9
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
12
|34
|10
|13
|11
|54:53
|43
|
13
|35
|11
|10
|14
|39:48
|43
|
14
|35
|9
|10
|16
|46:65
|37
|
15
|35
|9
|6
|20
|42:57
|33
|
16
|35
|9
|6
|20
|37:63
|33
Результаты