38-летний Рибери подписал контракт с «Салернитаной». Она вернулась в Серию А спустя 22 года

Франк Рибери и «Салернитана» подписали соглашение на год с возможностью продления еще на один год. Другие детали контракта неизвестны, инсайдер Фабрицио Романо писал о зарплате 1,5 миллиона евро в год.

Рибери 38 лет, его предыдущим клубом была «Фиорентина», из которой он ушел после окончания соглашения.

Большую часть карьеры он провел в «Баварии», за которую выступал с 2007 по 2019 год. С ней он выиграл Лигу чемпионов, девять раз – чемпионат Германии, шесть раз – Кубок Германии. В 2013-м стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.

«Салернитана» вернулась в Серию А спустя 22 года. Она вышла туда в 1998 году, но уже в 1999 вылетела, заняв 15-е место.