Франк Рибери
Серия А
Салернитана
38-летний Рибери подписал контракт с «Салернитаной». Она вернулась в Серию А спустя 22 года
06 сентября, 19:47
Франк Рибери и «Салернитана» подписали соглашение на год с возможностью продления еще на один год. Другие детали контракта неизвестны, инсайдер Фабрицио Романо писал о зарплате 1,5 миллиона евро в год.
- Рибери 38 лет, его предыдущим клубом была «Фиорентина», из которой он ушел после окончания соглашения.
- Большую часть карьеры он провел в «Баварии», за которую выступал с 2007 по 2019 год. С ней он выиграл Лигу чемпионов, девять раз – чемпионат Германии, шесть раз – Кубок Германии. В 2013-м стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.
- «Салернитана» вернулась в Серию А спустя 22 года. Она вышла туда в 1998 году, но уже в 1999 вылетела, заняв 15-е место.
Комментарии (1)
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07 сентября, 09:13
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Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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