Салернитана - Интер: 08 апреля 2023 смотреть онлайн
Салернитана
Салернитана
-:-

Салернитана - Интер: 08 апреля 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 29 тур

Серия А,

Италия
8 апр. 2023, -:- МСК
8.04.2023, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

04.03.2022 04 марта 2022 пт 22:45
Интер
5 : 0
Салернитана
04.03.2022 04 марта 2022 пт 22:45
Интер
5
Салернитана
0
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:45
Салернитана
0 : 5
Интер
17.12.2021 17 дек. 2021 пт 22:45
Салернитана
0
Интер
5

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