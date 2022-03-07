Лига чемпионов
Ливерпуль
Интер
Лига чемпионов: прогноз на матч «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года
07 марта, 21:11
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет дома с «Интером». Матч пройдет 8 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Ливерпуля» – 1,59.
- Ничья – 4,55.
- Победа «Интера» – 5,7.
Под вопросом выход на поле Тьяго, Фирмино и Матипа у «Ливерпуля». Барелла дисквалифицирован у «Интера».
«Ливерпуль» выиграл семь последних матчей в ЛЧ. Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые