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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Интер

Лига чемпионов: прогноз на матч «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года

07 марта, 21:11

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет дома с «Интером». Матч пройдет 8 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Ливерпуля» – 1,59.
  • Ничья – 4,55.
  • Победа «Интера» – 5,7.

Под вопросом выход на поле Тьяго, Фирмино и Матипа у «Ливерпуля». Барелла дисквалифицирован у «Интера».

«Ливерпуль» выиграл семь последних матчей в ЛЧ. Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

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