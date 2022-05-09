«Ювентус» – «Интер», финал Кубка Италии. Обзор, прогноз и ставки на матч: 11 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»

Правами на показ матчей Кубка Италии владеет Okko Sport. Прямая трансляция запланирована на сайте сервиса.

По пути к финалу «Ювентус» прошел «Сампдорию», «Сассуоло» и «Фиорентину», «Интер» – «Эмполи», «Рому» и «Милан». «Ювентус» в Серии А обеспечил себе место в топ-4, но уже не поднимется выше третьей строчки. «Интер» пока еще борется за чемпионство за два тура до конца, уступая два очка лидирующему «Милану».

«Ювентус» и «Интер» трижды встречались в этом сезоне. В Серии А была ничья 1:1, а в Турине «Юве» уступил 0:1. В матче за Суперкубок Италии также победил «Интер» – 2:1. В последних пяти матчах между этими командами «Ювентус» побеждал всего однажды.

«Ювентус» выиграл последние пять матчей Кубка, а «Интер» в основное время из последних 16 кубковых игр уступил только в одной.

В последних шести матчах во всех турнирах «Ювентус» проиграл однажды. «Интер» из последних восьми выиграл семь.