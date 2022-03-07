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Лига чемпионов: где смотреть матч «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
07 марта, 21:07
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Интер». Матч состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть матч «Ливерпуль» – «Интер» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.
В первом матче, который прошел в Италии, «Ливерпуль» победил 2:0.
Одновременно с этим матчем пройдет игра «Бавария» – «Зальцбург».
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