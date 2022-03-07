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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ливерпуль» – «Интер», 8 марта 2022 года
07 марта, 21:09
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Ливерпуль» сыграет против «Интера», состоится в Англии 8 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Ливерпуль» идет вторым в АПЛ, отставая от лидера «Ман Сити» на шесть очков при игре в запасе. «Интер» – второй в Серии А с отставанием в два очка от «Милана» и игрой в запасе.
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