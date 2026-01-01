Эусебио Ди Франческо

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Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Верону». В двух предыдущих клубах он проработал не более полугода
#Эусебио Ди Франческо
Футбол
«Рома» уволила главного тренера. С ним команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов
#Рома
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