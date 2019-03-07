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Эусебио Ди Франческо
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#Рома #Лига чемпионов #Серия А #Эусебио Ди Франческо

«Рома» уволила главного тренера. С ним команда выходила в полуфинал Лиги чемпионов

07 марта 2019, 20:49

Эусебио Ди Франческо все-таки ушел из «Ромы». Вылет из Лиги чемпионов и текущее пятое место в чемпионате – главные причины увольнения.

В прошлом сезоне «Рома» с Ди Франческо выходила в полуфинал ЛЧ, где проиграла «Ливерпулю». В Серии А команда занимала третье место.

Ди Франческо работал в «Роме» с июня 2017-го.


 

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