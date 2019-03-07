«Рома» второй год подряд страдает из-за судей

Сразу после матча президент «Ромы» Джеймс Палотта выступил с заявлением: «Год назад мы просили ввести VAR в Лигу чемпионов, потому что нас надули в полуфинале [в матче против «Ливерпуля»], а сегодня, теперь уже с VAR, нас опять ограбили. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал – и никакой реакции. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь».

Год назад «Рома» не смогла пройти «Ливерпуль» из-за трех эпизодов. В первом матче Салах забил из офсайда. Во второй встрече защитники «Ливерпуля» свалили Джеко в штрафной. Судья посчитал, что нападающий был в положении вне игры, хотя никакого офсайда не было. Кроме того, в середине второго тайма Ловрен сыграл рукой в своей штрафной. После матча Флоренци высказался по поводу судейства: «Рома» могла достичь чего-то экстраординарного, о чем мечтал весь Рим. В итоге в финале сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Если бы судьи использовали систему VAR, то результат был совершенно другим».

Палотта же уже тогда сказал: «Абсолютно ясно, что VAR необходима Лиге чемпионов, чтобы такие вещи больше не случались. Вы можете посмотреть сами. Джеко не был в офсайде, и его снесли в штрафной. На 65-й минуте игроки «Ливерпуля» «сыграли в гандбол» — это видели все, кроме судьи. На 67-й минуте Шика зажимают в коробочку. Я знаю, что трудно винить рефери, когда мы проиграли по итогам двух матчей. Еще раз поздравляю «Ливерпуль», у них отличная команда. Но если мы не внедрим VAR в Лигу чемпионов, такие вещи, как эта, станут полным посмешищем».

Теперь система VAR введена, как он и просил. Но «Рома» все так же не проходит дальше.