«Рома» второй год подряд страдает из-за судей
В матче «ПСЖ» – «МЮ» горячие споры вызвал эпизод с пенальти за игру рукой Кимпембе. В параллельной встрече, в которой встретились «Порту» и «Рома», произошел не менее скандальный эпизод.
При счете 3:1 в пользу португальцев римляне побежали отыгрываться, и в одной из атак нападающий Патрик Шик был сбит Марегой Муссой. Судья Джунейт Чакыр воспользовался VAR, но не поставил даже штрафного. Хотя, судя по повтору: нарушение (пусть даже и за пределами штрафной) было.
Сразу после матча президент «Ромы» Джеймс Палотта выступил с заявлением: «Год назад мы просили ввести VAR в Лигу чемпионов, потому что нас надули в полуфинале [в матче против «Ливерпуля»], а сегодня, теперь уже с VAR, нас опять ограбили. Шика явно зацепили в штрафной, VAR это показал – и никакой реакции. Я устал от этого дерьма. Я сдаюсь».
Год назад «Рома» не смогла пройти «Ливерпуль» из-за трех эпизодов. В первом матче Салах забил из офсайда. Во второй встрече защитники «Ливерпуля» свалили Джеко в штрафной. Судья посчитал, что нападающий был в положении вне игры, хотя никакого офсайда не было. Кроме того, в середине второго тайма Ловрен сыграл рукой в своей штрафной. После матча Флоренци высказался по поводу судейства: «Рома» могла достичь чего-то экстраординарного, о чем мечтал весь Рим. В итоге в финале сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Если бы судьи использовали систему VAR, то результат был совершенно другим».
Палотта же уже тогда сказал: «Абсолютно ясно, что VAR необходима Лиге чемпионов, чтобы такие вещи больше не случались. Вы можете посмотреть сами. Джеко не был в офсайде, и его снесли в штрафной. На 65-й минуте игроки «Ливерпуля» «сыграли в гандбол» — это видели все, кроме судьи. На 67-й минуте Шика зажимают в коробочку. Я знаю, что трудно винить рефери, когда мы проиграли по итогам двух матчей. Еще раз поздравляю «Ливерпуль», у них отличная команда. Но если мы не внедрим VAR в Лигу чемпионов, такие вещи, как эта, станут полным посмешищем».
Теперь система VAR введена, как он и просил. Но «Рома» все так же не проходит дальше.