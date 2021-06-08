Эусебио Ди Франческо
Серия А
Верона
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#Эусебио Ди Франческо #Серия А #Верона

Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Верону». В двух предыдущих клубах он проработал не более полугода

вчера, 11:01

Эусебио Ди Франческо подписал двухлетний контракт с «Вероной».

Для Ди Франческо наиболее успешными были периоды в «Сассуоло» (выход в Лигу Европы) и «Роме» (выход в полуфинал Лиги чемпионов).

Два предыдущих сезона он недоработал до конца:

  • Был уволен после восьми матчей в «Сампдории» (шесть поражений на старте).
  • Был уволен из «Кальяри», проиграв 15 матчей из 26, когда клуб был в зоне вылета.

«Верона» в последнем сезоне заняла десятое место в Серии А.

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