Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Верону». В двух предыдущих клубах он проработал не более полугода

Эусебио Ди Франческо подписал двухлетний контракт с «Вероной».

Для Ди Франческо наиболее успешными были периоды в «Сассуоло» (выход в Лигу Европы) и «Роме» (выход в полуфинал Лиги чемпионов).

Два предыдущих сезона он недоработал до конца:

Был уволен после восьми матчей в «Сампдории» (шесть поражений на старте).

Был уволен из «Кальяри», проиграв 15 матчей из 26, когда клуб был в зоне вылета.

«Верона» в последнем сезоне заняла десятое место в Серии А.