Эусебио Ди Франческо
Серия А
Верона
Экс-тренер «Ромы» Ди Франческо возглавил «Верону». В двух предыдущих клубах он проработал не более полугода
вчера, 11:01
Эусебио Ди Франческо подписал двухлетний контракт с «Вероной».
Для Ди Франческо наиболее успешными были периоды в «Сассуоло» (выход в Лигу Европы) и «Роме» (выход в полуфинал Лиги чемпионов).
Два предыдущих сезона он недоработал до конца:
- Был уволен после восьми матчей в «Сампдории» (шесть поражений на старте).
- Был уволен из «Кальяри», проиграв 15 матчей из 26, когда клуб был в зоне вылета.
«Верона» в последнем сезоне заняла десятое место в Серии А.
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