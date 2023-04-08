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|Главный тренер
|
Игор Тудор
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи