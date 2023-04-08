Верона - Сассуоло: 08 апреля 2023 смотреть онлайн
Верона
Верона
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Верона - Сассуоло: 08 апреля 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 29 тур

Серия А,

Италия
8 апр. 2023, -:- МСК
8.04.2023, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

16.01.2022 16 янв. 2022 вс 14:30
Сассуоло
2 : 4
Верона
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 14:30
Сассуоло
2
Верона
4
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 19:30
Верона
2 : 3
Сассуоло
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 19:30
Верона
2
Сассуоло
3
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3
Верона
2
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Верона
0 : 2
Сассуоло
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Верона
0
Сассуоло
2
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3 : 3
Верона
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Сассуоло
3
Верона
3
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:45
Верона
0
Сассуоло
1
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Верона
0
Сассуоло
1
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
Сассуоло
0 : 2
Верона
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:00
Сассуоло
0
Верона
2
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1
Верона
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Верона
1
Сассуоло
1
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Верона
3
Сассуоло
2
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
2 : 1
Верона
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:00
Сассуоло
2
Верона
1
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Сассуоло
1
Верона
2
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
Верона
2 : 0
Сассуоло
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 16:00
Верона
2
Сассуоло
0
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Сассуоло
3(2) : 3(4)
Верона
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Сассуоло
3(2)
Верона
3(4)

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