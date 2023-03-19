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|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
|
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
|
22
Йошида
Мая Йошида
|
25
Феррари
Алекс Феррари
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|
88
Ринкон
Томас Ринкон
|
2
Торсбю
Мортен Торсбю
|
14
Виейра
Роналду Виейра
|
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
|
87
Кандрева
Антонио Кандрева
|
10
Капуто
Франческо Капуто
|Запасные
|
30
Равалья
Никола Равалья
-
|
33
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
26
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
|
40
Сомма
Марко Сомма
-
|
5
Сенси
Стефано Сенси
-
|
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
|
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
|
70
Тримболи
Симоне Тримболи
-
|
28
Йепес
Жерар Йепес
-
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор