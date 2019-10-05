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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Кумбула 9
Мурру 81
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
5 окт. 2019, 19:00 МСК
5.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Верона
мин
29
Сальседо
Эдди Сальседо
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
9'
9'
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
14
Верре
Валерио Верре
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
81'
81'
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
15
Колли
Омар Колли
11
Рамирес
Гастон Рамирес
10
Ригони
Эмилиано Ригони
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери