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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:1
Замена
86'
Желтая карточка
85'
Желтая карточка
83'
82'
Замена
ГОЛ! 3:1
82'
81'
Желтая карточка
77'
Замена
77'
Замена
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
72'
72'
Желтая карточка
61'
Желтая карточка
58'
Замена
58'
Замена
Замена
46'
46'
ГОЛ! 1:1
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
13'
13'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
23 августа 2019, 11:59
08 ноября 2020, 18:28
31 октября 2020, 19:22
19 октября 2020, 22:42
10 октября 2020, 14:52
27 сентября 2020, 22:50
22 сентября 2020, 18:33
01 июня 2020, 12:40