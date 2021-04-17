Сампдория - Верона: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Янкто 46
Габбиадини 72
Торсби 82
3:1

Сампдория - Верона: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
Лазович 13
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
17 апр. 2021, 16:00 МСК
17.04.2021, 16:00 МСК
суббота
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Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
90
22
Йошида
Мая Йошида
90
15
Колли
Омар Колли
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
14
Янкто
Якуб Янкто
46'
46'
86
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
46
5
Силва
Адриен Силва
90
8
Верре
Валерио Верре
46
18
Торсби
Мортен Торсби
82'
82'
90
20
ла Гумина
Антонино ла Гумина
46
Запасные
34
Летица
Карло Летица
-
30
Равалья
Никола Равалья
-
19
Реджини
Васко Реджини
-
25
Феррари
Алекс Феррари
-
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
4
87
Кандрева
Антонио Кандрева
44
11
Рамирес
Гастон Рамирес
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
72'
44
10
Кейта
Бальде Кейта
44
26
Лери
Мехди Лери
-
Тренерский состав
Клаудио Раньери
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
3
Димарко
Федерико Димарко
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
77
27
Давидович
Павел Давидович
90
8
Лазович
Дарко Лазович
13'
13'
90
33
Стураро
Стефано Стураро
58
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
58
7
Барак
Антонин Барак
77
5
Фараони
Давиде Фараони
90
92
Ласанья
Кевин Ласанья
90
9
Сальседо
Эдди Сальседо
82
Запасные
25
Пандур
Ивор Пандур
-
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
6
Ловато
Маттео Ловато
13
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
32
61
Тамезе
Адриен Тамезе
32
90
Колли
Эбрима Колли
8
14
Илич
Иван Илич
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
13
Тренерский состав
Иван Юрич

События

Матч окончен 3:1
Замена
Лоренцо Тонелли
Якуб Янкто
86'
Желтая карточка
Мая Йошида
85'
Желтая карточка
Бальде Кейта
83'
82'
Замена
Эбрима Колли
Эдди Сальседо
ГОЛ! 3:1
Мортен Торсби
82'
81'
Желтая карточка
Павел Давидович
77'
Замена
Андреа Фавилли
Антонин Барак
77'
Замена
Маттео Ловато
Корай Гюнтер
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:1
Маноло Габбиадини
72'
72'
Желтая карточка
Адриен Тамезе
61'
Желтая карточка
Давиде Фараони
58'
Замена
Даниэль Бесса
Маттиа Цаканьи
58'
Замена
Адриен Тамезе
Стефано Стураро
Замена
Антонио Кандрева
Миккель Дамсгор
46'
Замена
Маноло Габбиадини
Антонино ла Гумина
46'
ГОЛ! 1:1
Якуб Янкто
46'
Замена
Бальде Кейта
Валерио Верре
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Валерио Верре
13'
13'
ГОЛ! 0:1
Дарко Лазович
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3
Верона
1
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1
Сампдория
2
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2
Верона
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2
Сампдория
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2
Верона
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Верона
0 : 0
Сампдория
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Верона
0
Сампдория
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
Верона
0
Сампдория
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4
Верона
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1
Верона
1
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
Верона
1 : 3
Сампдория
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
Верона
1
Сампдория
3
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
5
Верона
0
05.12.2013 05 дек. 2013 чт 22:59
Сампдория
4 : 1
Верона
05.12.2013 05 дек. 2013 чт 22:59
Сампдория
4
Верона
1
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2
Сампдория
0

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