Верона - Сампдория: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
0:0

Верона - Сампдория: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 5 тур

Серия А,

Италия
20 сент. 2017, 21:45 МСК
20.09.2017, 21:45 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Мойзе Кен
90'
Желтая карточка
Маттиа Валоти
75'
Конец первого тайма (0:0)
20'
Желтая карточка
Джанлука Капрари
Начало матча

Прошлые матчи

23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
Верона
1 : 1
Сампдория
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 21:45
Верона
1
Сампдория
1
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Сампдория
3 : 1
Верона
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Сампдория
3
Верона
1
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3 : 1
Верона
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Сампдория
3
Верона
1
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Верона
1
Сампдория
2
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2
Верона
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2
Сампдория
0
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2
Верона
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Верона
0 : 0
Сампдория
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Верона
0
Сампдория
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
Верона
0
Сампдория
3
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4
Верона
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1
Верона
1
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
Верона
1 : 3
Сампдория
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
Верона
1
Сампдория
3
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
23.03.2014 23 марта 2014 вс 17:00
Сампдория
5
Верона
0
05.12.2013 05 дек. 2013 чт 22:59
Сампдория
4 : 1
Верона
05.12.2013 05 дек. 2013 чт 22:59
Сампдория
4
Верона
1
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Верона
2
Сампдория
0

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