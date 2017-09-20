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|мин
|
1
Николас
Николас
|90
|
75
Арто
Томас Арто
|90
|
2
Ромуло
Ромуло
|90
|
27
Валоти
Маттиа Валоти
|90
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
|90
|
11
Паццини
Джампаоло Паццини
|90
|
7
Верде
Даниэле Верде
|90
|Запасные
|
40
Коппола
Фердинандо Коппола
-
|
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
-
|
77
Бюхель
Марсель Бюхель
-
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
-
|
10
Черчи
Алессио Черчи
-
|
9
Кен
Мойзе Кен
-
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
75'
Конец первого тайма (0:0)
20'
Желтая карточка
Начало матча