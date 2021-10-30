Ювентус
Серия А
Верона
Джованни Симеоне
#Ювентус #Серия А #Верона #Джованни Симеоне
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«Ювентус» проиграл «Вероне» – второе поражение в Серии А подряд. Дубль за три минуты сделал Джованни Симеоне

0
Матч завершен
Верона
Верона
Симеоне 11'
Симеоне 14'
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
МакКенни 80'
  • Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил два гола за три минуты. В прошлом туре он оформил покер.
  • «Ювентус» проиграл два матча Серии А подряд. Всего у него четыре поражения. Клуб идет на девятом месте.
  • «Верона» не проигрывает «Ювентусу» четыре матча подряд. Последнее поражение было в 2019 году.

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