Душан Влахович
Серия А
Сампдория
Фиорентина
#Душан Влахович #Серия А #Сампдория #Фиорентина
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Влахович – четвертый иностранец, забивший 29 голов за календарный год в Серии А

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На момент написания этой новости «Фиорентина» в 15-м туре Серии А обыгрывает «Сампдорию» со счетом 3:1. Один из мячей «Фиорентины» забил Душан Влахович.

Для Влаховича это:

  • 11 голов в Серии А-2021/22.
  • 29-й мяч в 2021 году. Влахович – четвертый иностранец в чемпионате Италии, кому удалась такая голевая отметка за один календарный год. 
  • До этого она покорялась Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаину (30 мячей в 2016 году) и Эрнану Креспо (30 голов в 2001 году).

Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. За это время он во всех турнирах провел 100 матчей и забил 43 мяча.

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кальехон 24'
Влахович 33'
Соттиль 45'
3:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Габбиадини 15'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
OptaPaolo
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klkhj90
01 декабря 2021, 01:18
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