Влахович – четвертый иностранец, забивший 29 голов за календарный год в Серии А

На момент написания этой новости «Фиорентина» в 15-м туре Серии А обыгрывает «Сампдорию» со счетом 3:1. Один из мячей «Фиорентины» забил Душан Влахович.

Для Влаховича это:

11 голов в Серии А-2021/22.

29-й мяч в 2021 году. Влахович – четвертый иностранец в чемпионате Италии, кому удалась такая голевая отметка за один календарный год.

До этого она покорялась Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаину (30 мячей в 2016 году) и Эрнану Креспо (30 голов в 2001 году).

Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. За это время он во всех турнирах провел 100 матчей и забил 43 мяча.

Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте