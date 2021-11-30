Душан Влахович
Серия А
Сампдория
Фиорентина
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Влахович – четвертый иностранец, забивший 29 голов за календарный год в Серии А
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На момент написания этой новости «Фиорентина» в 15-м туре Серии А обыгрывает «Сампдорию» со счетом 3:1. Один из мячей «Фиорентины» забил Душан Влахович.
Для Влаховича это:
- 11 голов в Серии А-2021/22.
- 29-й мяч в 2021 году. Влахович – четвертый иностранец в чемпионате Италии, кому удалась такая голевая отметка за один календарный год.
- До этого она покорялась Криштиану Роналду (33 гола в 2020 году), Гонсало Игуаину (30 мячей в 2016 году) и Эрнану Креспо (30 голов в 2001 году).
Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года. За это время он во всех турнирах провел 100 матчей и забил 43 мяча.
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте
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01 декабря 2021, 01:18
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