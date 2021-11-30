Александр Кокорин
Серия А
Фиорентина
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Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте
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Александр Кокорин в этом сезоне Серии А:
- 4 матча.
- 28 минут на поле.
- 0 голевых действий.
Предпоследний матч за «Фиорентину» в чемпионате Италии он провел 3-го октября. Сейчас, 30 ноября, во встрече 15-го тура против «Сампдории» Кокорин вышел на замену на 89-й минуте.
Суммарно он пропустил семь встреч своей команды в чемпионате. В последней провел на поле три минуты, но голевыми действиями не отметился.
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01 декабря 2021, 01:17
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