Александр Кокорин
Серия А
Фиорентина
#Александр Кокорин #Серия А #Фиорентина
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Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте

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Александр Кокорин в этом сезоне Серии А:

  • 4 матча.
  • 28 минут на поле.
  • 0 голевых действий.

Предпоследний матч за «Фиорентину» в чемпионате Италии он провел 3-го октября. Сейчас, 30 ноября, во встрече 15-го тура против «Сампдории» Кокорин вышел на замену на 89-й минуте.

Суммарно он пропустил семь встреч своей команды в чемпионате. В последней провел на поле три минуты, но голевыми действиями не отметился.

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klkhj90
01 декабря 2021, 01:17
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