Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за полтора месяца. Он вышел на замену на 89-й минуте

Александр Кокорин в этом сезоне Серии А:

4 матча.

28 минут на поле.

0 голевых действий.

Предпоследний матч за «Фиорентину» в чемпионате Италии он провел 3-го октября. Сейчас, 30 ноября, во встрече 15-го тура против «Сампдории» Кокорин вышел на замену на 89-й минуте.

Суммарно он пропустил семь встреч своей команды в чемпионате. В последней провел на поле три минуты, но голевыми действиями не отметился.