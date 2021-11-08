Нахальный Чалханоглу: ушел из «Милана» в «Интер» после 172 матчей, наговорил всякого – и забил в дерби, отпраздновав гол жестом с ушами к трибунам «Милана»
В июле-2017 Хакан Чалханоглу перешел из «Байера» в «Милан» за 23,3 млн евро. Его карьера в «Милане»:
- 172 матча во всех турнирах. В них он забил 32 гола и отдал 48 ассистов.
- В «Милане» он не брал трофеи, зато помог клубу выйти в Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Контракт с Чалханоглу с «Миланом» заканчивался этим летом. Клуб собирался продлить его в течение прошлого сезона, но стороны столкнулись с проблемами. Сначала они не сходились в деталях (медиа говорили, что Чалханоглу просил слишком много), потом игрок растягивал переговоры и находил отмазки, чтобы не возобновлять их.
В итоге Чалханоглу в середине весны объявил боссам «Милана», что не собирается продлевать контракт, а летом внезапно на правах свободного агента ушел в «Интер», к сопернику «Милана» по дерби. Если не брать переходы между Примаверами, то, начиная с 2010 года, это восьмой трансфер между клубами.
И после перехода Чалханоглу наговорил достаточно:
💬 О переходе из «Милана» в «Интер»: «Легкий выбор. В се произошло быстро благодаря директору Аузилио и тренеру Индзаги».
💬 Просто о переходе в «Интер»: «Я безумно счастлив. Переход в «Интер» – продвижение для моей карьеры».
Первое миланское дерби в качестве игрока «Интера» предстояло для Чалханоглу спустя четыре месяца после перехода – и он сразу же забил, реализовав пенальти.
Реакция фанатов «Милана»? Они жестко освистали его. Реакция Чалханоглу? Повернулся после празднования с командой и приложил ладони к ушам, сделав жест: «Я вас не слышу».