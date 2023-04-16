Наполи - Верона: 16 апреля 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Верона: 16 апреля 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 30 тур

Серия А,

Италия
16 апр. 2023, -:- МСК
16.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
Верона
1 : 2
Наполи
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
Верона
1
Наполи
2
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:00
Наполи
1 : 1
Верона
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 20:00
Наполи
1
Верона
1
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Наполи
1
Верона
1
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3
Наполи
1
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0
Наполи
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2
Верона
0
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2
Верона
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1
Наполи
3
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3
Верона
0
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3 : 0
Верона
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3
Верона
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0
Наполи
2
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2
Наполи
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6 : 2
Верона
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6
Верона
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5
Верона
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0
Наполи
3

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