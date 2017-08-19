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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 83
1:3
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Супрайен 32
Милик 39
Гулам 62
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
19 авг. 2017, 21:45 МСК
19.08.2017, 21:45 МСК
суббота
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Николас
Николас
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
64
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
32'
32'
90
26
Касерес
Мартин Касерес
90
75
Арто
Томас Арто
86
28
Феррари
Алекс Феррари
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
2
Ромуло
Ромуло
90
24
Бесса
Даниэль Бесса
90
10
Черчи
Алессио Черчи
72
7
Верде
Даниэле Верде
90
Запасные
40
Коппола
Фердинандо Коппола
17
Сильвестри
Марко Сильвестри
12
Караччоло
Антонио Караччоло
4
Ланер
Симон Ланер
27
Валоти
Маттиа Валоти
5
Сукулини
Бруно Сукулини
97
Феличоли
Джанфилиппо Феличоли
8
Фоссати
Марко Фоссати
11
Паццини
Джампаоло Паццини
83'
93
Фарес
Мохаммед Фарес
37
Беардзотти
Энрико Беардзотти
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
62'
62'
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
66
20
Зелински
Петр Зелински
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
73
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
39'
39'
61
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
6
Мариу Руй
Мариу Руй
14
Мертенс
Дрис Мертенс
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
37
Уна
Адам Уна