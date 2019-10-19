Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 37
Милик 37
Милик 67
Милик 67
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 8 тур
Серия А,
8 тур
Италия
19 окт. 2019, 19:00 МСК
19.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
2
Малку
Кевин Малку
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
34
Юнес
Армин Юнес
90
5
Аллан
Аллан
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
37'
67'
37'
67'
37', 67', 37', 67'
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
31
Гулам
Фаузи Гулам
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
6
Мариу Руй
Мариу Руй
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
20
Зелински
Петр Зелински
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
70
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Степински
Мариуш Степински
90
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Давидович
Павел Давидович
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
3
Витале
Луиджи Витале
14
Верре
Валерио Верре
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
29
Сальседо
Эдди Сальседо
66
Тутино
Дженнаро Тутино