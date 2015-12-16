Наполи - Верона: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:0

Наполи - Верона: 16 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Верона
Верона
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
16 дек. 2015, 21:00 МСК
16.12.2015, 21:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Руис
Фабиан Руис
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
99
Милик
Аркадиуш Милик
21
Политано
Маттео Политано
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
31
Гулам
Фаузи Гулам
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
5
Аллан
Аллан
-
4
Демме
Диего Демме
-
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
27
Давидович
Павел Давидович
5
Верре
Валерио Верре
88
Лазович
Дарко Лазович
34
Амрабат
Софиан Амрабат
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
32
Пессина
Маттео Пессина
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
10
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
96
Радунович
Борис Радунович
-
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
23
Димарко
Федерико Димарко
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
-
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
-
18
Фелиппе
Лукас Фелиппе
-
11
Паццини
Джампаоло Паццини
-
9
Степински
Мариуш Степински
-
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3
Наполи
1
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020 23 июня 2020 вт 20:30
Верона
0
Наполи
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2
Верона
0
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 17:00
Наполи
2
Верона
0
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1
Наполи
3
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 16:00
Наполи
3
Верона
0
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3 : 0
Верона
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 21:00
Наполи
3
Верона
0
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0
Наполи
2
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2
Наполи
0
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6 : 2
Верона
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Наполи
6
Верона
2
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014 18 мая 2014 вс 21:45
Наполи
5
Верона
1
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Верона
0
Наполи
3

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