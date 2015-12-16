Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
США
Нидерланды
Косово
Англия
Испания
Франция
Новая Зеландия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Италии
Наполи VS Верона
Поделиться:
Наполи - Верона: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
3:0
Наполи - Верона: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Верона
Верона
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
16 дек. 2015, 21:00 МСК
16.12.2015, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
44
Манолас
Костас Манолас
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
20
Зелински
Петр Зелински
68
Лоботка
Станислав Лоботка
8
Руис
Фабиан Руис
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
99
Милик
Аркадиуш Милик
21
Политано
Маттео Политано
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
31
Гулам
Фаузи Гулам
-
6
Мариу Руй
Мариу Руй
-
13
Луперто
Себастьяно Луперто
-
14
Мертенс
Дрис Мертенс
-
5
Аллан
Аллан
-
4
Демме
Диего Демме
-
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
27
Давидович
Павел Давидович
5
Верре
Валерио Верре
88
Лазович
Дарко Лазович
34
Амрабат
Софиан Амрабат
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
32
Пессина
Маттео Пессина
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
10
Ди Кармине
Самуэль Ди Кармине
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
96
Радунович
Борис Радунович
-
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
-
23
Димарко
Федерико Димарко
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
-
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
-
8
Эйссерик
Валентин Эйссерик
-
18
Фелиппе
Лукас Фелиппе
-
11
Паццини
Джампаоло Паццини
-
9
Степински
Мариуш Степински
-
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3
Наполи
1
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0 : 2
Наполи
23.06.2020
23 июня 2020
вт
20:30
Верона
0
Наполи
2
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2
Верона
0
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2 : 0
Верона
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Наполи
2
Верона
0
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:45
Верона
1
Наполи
3
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3 : 0
Верона
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Наполи
3
Верона
0
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Наполи
3 : 0
Верона
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Наполи
3
Верона
0
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0
Наполи
2
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2
Наполи
0
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Наполи
6 : 2
Верона
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
20:00
Наполи
6
Верона
2
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5
Верона
1
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0
Наполи
3
Новости
Игрок «Вероны» чуть не погиб от удара током на крыше поезда. Возможно, он занимался незаконным экстримом
#Андреа Грезеле
02 марта, 21:50
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
#
Новости матча
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34